Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

Вчера, 22:26

Ольга Громова

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Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

Сервис Кино Mail.ru назвал сериалы, которые по итогам первого полугодия пользовались у россиян наибольшей популярностью. Неоспоримым лидером стала лента о раскулаченной крестьянке, прошедшей по каторжному маршруту в Сибирь под названием «Зулейха открывает глаза».

Этот многосерийный телевизионный фильм, который снимался по одноименному роману Гузель Яхиной, не только набрал наибольшее количество просмотров, но и вызвал огромный резонанс в Сети. «Зулейха» стала самым обсуждаемым сериалом.

В пятерку сериалов, которые в 2020-ом пришлись по душе соотечественникам, попал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, второй сезон сериала Паоло Соррентино о жизни Ватикана изнутри «Новый Папа», а также «Колл-центр» и сериал «Магомаев». Он рассказывает о судьбе выдающегося советского певца Муслима Магомаева, в том числе раскрывает его историю любви с известной оперной дивой.

В период самоизоляции россияне оценили такие сериалы, как «Мир! Дружба! Жвачка!» о подростках 90-ых, а также сериалы «Убивая Еву» и «Миллиарды», передает РИА Новости.

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