Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

Сегодня, 13:07

Анна Морозова

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Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта
Актриса Юлия Михалкова

Актриса Юлия Михалкова, которая недавно покинула популярную телепередачу "Уральские пельмени", рассказала о съемках в новом проекте телеканала СТС. Звезда отметила, что юмористический проект называется «СТОРИЗ». В программе участники демонстрируют комедийные образы простых и знакомых героев. Знаменитость считает, что шоу проходит в легком и добром формате.

Михалкова рассказала, что в проекте участвуют 12 актеров, которые примеряют на себя разные образы. Среди образов звезда назвала библиотекаря, медсестру, адвоката и заключенного. За день актеры меняют около десятка образов. Со слов артистки, за один день съемок она предстала в образах скромной учительницы и стриптизерши из сауны. Она опубликовала на своей странице в Инстаграм фото одного из образов. На снимке на актрисе надет корсет со шнуровкой. Поклонники пришли в восторг от этого кадра, засыпав ее комплиментами в комментариях.

Ранее юмористка рассказала, почему она ушла из комедийного шоу «Уральские пельмени». Михалкова утверждает, что основной причиной ухода стала тема творческого процесса внутри коллектива. Скептики предполагали, что после ухода с проекта Михалкова останется без работы. Однако после перерыва в профессиональной деятельности, звезда написала автобиографическую книгу и побывала в роли ведущей детского КВН.

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