Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

Сергей Жигунов получил производственную травму. Его ранили в голову из табельного оружия. Это произошло в День ВМФ во время съемок второго сезона сериала «Горюнов» в подмосковном Долгопрудном.

Актер опубликовал в Instagram фото с ссадиной на лбу и сообщил, что в него «стрелял» Максим Аверин, исполнитель главной роли в остросюжетном сериале.

Российская пресса опубликовала несколько десятков статей об этом инциденте. Через сутки после произошедшего этот каверзный случай оброс новыми подробностями. Вскоре народный артист заявил, что эпизод со стрельбой он выдумал. Как выяснилось, Жигунов бежал по площадке и сильно ударился головой о камеру. Актер решил пошутить на это счет. Он очень удивился реакции журналистов на его шутку.

«Я часто шучу у себя в Instagram, получаю от этого удовольствие», — заявил продюсер.

Отметим, что сериал «Горюнов», в котором рассказывается об истории командира атомной подводной лодки Павла Горюнова и его экипажа, вышел на экраны в 2013 году.

Съемки продолжения сериала начались в середине июля. Жигунова во всем поддерживает его возлюбленная, Виктория Ворожбит. Как утверждают некоторые источники, из-за нее актер ушел от жены Веры Новиковой. Как известно, в 2007 году Жигунов развелся с женой и стал жить с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году Сергей и Вера вновь поженились. Но сейчас актер крутит роман с Викторией, которая внешне очень похожа на Заворотнюк.