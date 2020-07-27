Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

Актер Александр Числов, прославившийся по фильмам «Человек из будущего» и «Сто дней до приказа», умер почти год назад в возрасте 54 лет. Слухов о причинах его смерти ходило много, в том числе назывались такие заболевания, как пневмония, сердечная недостаточность, алкоголизм. Устав от предположений, далеких от правды, режиссер Хусейн Эркенов, друг покойного актера, решился рассказать изданию Sobesednik.ru о настоящем Числове.

Александр Числов и Хусейн Эркенов были знакомы 30 лет, с 1989 года. Режиссер снимал актера во всех своих фильмах, в том числе и в «Приказе». Они были друзьями, и он знал Числова настоящего. В частности то, что Александр любил мужчин, а не женщин, хотя об этом никогда и нигде не говорил, свои увлечения скрывал.

Это его и сгубило. Один из любовников заразил актера СПИДом. Числов знал об этом, но не лечился, боялся, что об этом прознают журналисты.

На то, что Числов стал геем, по мнению режиссера, повлияла его мать - женщина авторитарная и властная. Именно из-за нее у Александра не складывались отношения с женщинами.

«Он умирал от СПИДа, и это сейчас умалчивают. Многие СМИ пишут, что он умер от алкоголизма. Но это не так», - заявил Эркенов.

Режиссер вспомнил, что Числов был очень общительным и веселым человеком, звал к себе в гости даже малознакомых людей, некоторым давал на некоторое время кров.

После смерти Числова СМИ сосредоточились на новостях о наследстве и рассказали о борьбе за его квартиру в Алтуфьево. На жилье претендовали племянница актера, которой он продал недвижимость еще при жизни, а также пожилая мать Числова. Последняя все еще надеется отсудить квартиру сына у внучки.