Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

Премьера нового семейного шоу «Ты как я» состоится на канале ТНТ в сентябре этого года. В передаче примет участие Дмитрий Шепелев, который получит 3 млн рублей. Съемки передачи уже стартовали, однако участникам пока запрещено делиться фотографиями и рассказывать подробности проекта. При этом выяснилось, что студия декорирована в синих тонах. Шепелев престанет в новом образе спокойного и счастливого отца в джинсовке и кедах. Ведущий знает подход к детям. Он умеет их заинтересовать для работы на камеру.

Шепелев является известной личностью, поэтому он может переманить свою аудиторию в новый проект. Сумма контракта не разглашается, однако эксперты предполагают, что она составляет около 3 млн рублей в месяц. На шоу «Ты как и я» звезды играют и выполняют веселые задания с детьми. Цель передачи в том, чтобы в конце каждый сделал свой вывод о схожести отцов и детей. Сам Шепелев принимал участие со своим сыном Платоном в этом шоу, однако он рассказывал свои интересные семейные истории на съемках.