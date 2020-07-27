Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

Сегодня, 05:50

Александр Зуев

0

Image 16+
Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть
Эшли Грэм кормит грудью ребенка

Американка Эшли Грэм, которую многие знают как плюс-сайз-модель и активистку бодипозитива, опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она кормит своего маленького сына Исаака грудью. Эти фото вызвали среди поклонников 32-летней модели жаркую дискуссию. На снимке Грэм предстала в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера. Некоторые подписчики сочли, что эти снимки излишне откровенны.

«Что, черт возьми, происходит. Некоторые вещи не для посторонних глаз», «Я люблю тебя, и это твой профиль. Но это правда уже чересчур».

Не одобрили они и фигуру модели:

«Послеродовая фигура — не лучшее зрелище».

View this post on Instagram

after pool chilaxin

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on

Но другие поблагодарили Грэм за поддержку бодипозитива.

«Ты все делаешь правильно. Люди должны принять, что кормление на публике — норма», «Ты — прекрасный пример для миллиона женщин», — написали пользователи.

Так или иначе, но откровенная публикация набрала более 700 тысяч лайков. Сама Эшли никаких комментариев на этот счет не давала. В июне Эшли Грэм, которая является сторонником движения «Health at Every Size», поучаствовала в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar. Она попозировала в поле в белом длинном платье с несколькими вырезами. При росте 175 см Эшли Грэм весит 90 кг. Объем ее груди составляет 107 см, талии — 76 см, бедер - 117 см.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

Вчера, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

Вчера, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Вчера, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

Вчера, 09:38

Вячеславу Зайцеву трудно передвигаться по дому

Вчера, 09:04

Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности Ксении Собчак

27-07-2020, 17:45

Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов

27-07-2020, 15:57

София Ротару повысила ценник за корпоративы в четыре раза

27-07-2020, 14:35

Тимати уходит из Black Star

27-07-2020, 14:10

Лолита Милявская снова собралась замуж

27-07-2020, 12:07

Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

27-07-2020, 11:17

Возлюбленная Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

27-07-2020, 10:05

Родственники покойного Дмитрия Марьянова борются за наследство актера

26-07-2020, 18:29

Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»

26-07-2020, 15:40

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может вернуться на родину

26-07-2020, 15:25

Леонид Якубович издаст книгу об афганской войне

26-07-2020, 07:37

Дочь Пескова пояснила возмущенным пользователям Сети, как ее пустили отдыхать во Францию

25-07-2020, 23:02

Лолита рассказала о новом любовнике, за которого хотела бы выйти замуж

25-07-2020, 23:02

Секреты актрисы Ирины Цывиной раскрыла ее подруга

25-07-2020, 21:22

СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

25-07-2020, 10:11

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров