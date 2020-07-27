Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

Американка Эшли Грэм, которую многие знают как плюс-сайз-модель и активистку бодипозитива, опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она кормит своего маленького сына Исаака грудью. Эти фото вызвали среди поклонников 32-летней модели жаркую дискуссию. На снимке Грэм предстала в расстегнутой рубашке и без бюстгальтера. Некоторые подписчики сочли, что эти снимки излишне откровенны.
Не одобрили они и фигуру модели:
Но другие поблагодарили Грэм за поддержку бодипозитива.
Так или иначе, но откровенная публикация набрала более 700 тысяч лайков. Сама Эшли никаких комментариев на этот счет не давала. В июне Эшли Грэм, которая является сторонником движения «Health at Every Size», поучаствовала в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar. Она попозировала в поле в белом длинном платье с несколькими вырезами. При росте 175 см Эшли Грэм весит 90 кг. Объем ее груди составляет 107 см, талии — 76 см, бедер - 117 см.
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