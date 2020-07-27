Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Вчера, 21:40

0

Image 16+
Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

У продюсера группы "На-на" Бари Алибасова наблюдаются нарушения памяти после случайно выпитого им средства для устранения засора в трубах под названием "Крот". 

Раньше Бари утверждал, что видеоклип на песню "Фаина" был самым дорогим в истории шоу-бизнеса России, но на данный момент он не может сказать, в какую сумму обошлись съемки. 

"Я не помню. На сегодняшний день я запамятовал, но это было чрезвычайно дорого", — приводит цитату продюсера Lenta.ru. "У меня проблема с памятью из-за того, что я выпил "Крота". Повторюсь — все сдохли, а я жив", — отметил Алибасов.

Год назад, в начале июня, Бари Алибасова доставили в больницу. У него была IV степень ожогов пищевода. Причиной таких последствий стал перепутанный с соком трубоочиститель. После случившегося сын продюсера признался, что побаивается за психическое состояние отца.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

Вчера, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

Вчера, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Вчера, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

Вчера, 09:38

Вячеславу Зайцеву трудно передвигаться по дому

Вчера, 09:04

Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности Ксении Собчак

27-07-2020, 17:45

Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов

27-07-2020, 15:57

София Ротару повысила ценник за корпоративы в четыре раза

27-07-2020, 14:35

Тимати уходит из Black Star

27-07-2020, 14:10

Лолита Милявская снова собралась замуж

27-07-2020, 12:07

Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

27-07-2020, 11:17

Возлюбленная Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

27-07-2020, 10:05

Родственники покойного Дмитрия Марьянова борются за наследство актера

26-07-2020, 18:29

Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»

26-07-2020, 15:40

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может вернуться на родину

26-07-2020, 15:25

Леонид Якубович издаст книгу об афганской войне

26-07-2020, 07:37

Дочь Пескова пояснила возмущенным пользователям Сети, как ее пустили отдыхать во Францию

25-07-2020, 23:02

Лолита рассказала о новом любовнике, за которого хотела бы выйти замуж

25-07-2020, 23:02

Секреты актрисы Ирины Цывиной раскрыла ее подруга

25-07-2020, 21:22

СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

25-07-2020, 10:11

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров