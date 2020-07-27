Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

У продюсера группы "На-на" Бари Алибасова наблюдаются нарушения памяти после случайно выпитого им средства для устранения засора в трубах под названием "Крот".

Раньше Бари утверждал, что видеоклип на песню "Фаина" был самым дорогим в истории шоу-бизнеса России, но на данный момент он не может сказать, в какую сумму обошлись съемки.

"Я не помню. На сегодняшний день я запамятовал, но это было чрезвычайно дорого", — приводит цитату продюсера Lenta.ru. "У меня проблема с памятью из-за того, что я выпил "Крота". Повторюсь — все сдохли, а я жив", — отметил Алибасов.

Год назад, в начале июня, Бари Алибасова доставили в больницу. У него была IV степень ожогов пищевода. Причиной таких последствий стал перепутанный с соком трубоочиститель. После случившегося сын продюсера признался, что побаивается за психическое состояние отца.