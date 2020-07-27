Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

Вчера, 21:34

Александр Зуев

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Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей
Лиза Арзамасова

Судя по всему, в отношениях звезды «Папиных дочек» Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха уже наметилось что-то серьезное. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. 25-летняя актриса уже не скрывает, что у нее роман с 46-летним продюсером ледовых шоу. Бывшая жена Авербуха, Ирина Лобачева, уверена, что отношения Ильи и Лизы закончатся заключением брака. Тем более, что Авербух строит просторный дом, куда, судя по всему, собирается привести новую хозяйку.

Прямые эфиры Лизы в Инстаграме указывают на то, что актриса уже живет с возлюбленным под одной крышей, ведь в кадрах мелькают детали интерьера загородного дома известного фигуриста. Недавно молодая актриса показала в сети свое помолвочное кольцо, и видимо, недешевое. Дизайнеры оценили украшения от Влада Торхова и предположили, что его стоимость составляет от 600 до 800 тысяч рублей, пишет Комсомольская правда.

К слову, еще одна звезда «Папиных дочек» не стала скрывать свой роман. Речь идет о Мирославе Карпович, которая добилась-таки своего - вскружила голову популярному актеру Павлу Прилучному. Известно, что совсем недавно он расстался со своей женой Агатой Муциенице. Для Карпович, роман с секс-символом российского кино - это настоящий успех. Тем более, что амбициозная девушка давно мечтала покорить сердце разведенного актера. Нельзя исключать, что Арзамасова рассказала о романе с Авербухом публике только для того, чтобы доказать, что и у нее есть личная жизнь.

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