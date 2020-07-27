Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

Звезда 80-х, гитарист Владимир Кузьмин, на протяжении почти двадцати лет живет с молодой избранницей Екатериной Трофимовой. Однако общих детей супруги не завели. На передаче «Судьба человека» жена музыканта призналась, что несколько лет назад очень мечтала забеременеть, но потом смирилась с ситуацией.

В 2013 году, когда пара обвенчалась, Катя поняла, что хочет иметь детей, однако внезапно у Владимира объявилась внебрачная дочь Николь, которая родилась в 1987 году. Ее мама - мулатка Татьяна Муинго, поклонница Кузьмина из Ростова-на-Дону. Трофимова тепло приняла дочь мужа, как и других его детей. Более того, Катя подружилась и с мамой девушки. Николь - открытая, яркая, жизнерадостная, а ее мама - необычный человек, говорит Екатерина.

Кузьмин тоже очень хорошего мнения о своей дочери.

"Она такая же странная, как и я", — сказал 65-летний артист.

38-летняя Екатерина откровенно призналась, что вопрос рождения потомства у нее и Владимира остро не стоял. Вместе с тем она отметила, что никогда не была женщиной, которая с юности мечтает о ребенке. С того времени, когда Екатерина стала жить с музыкантом, произошло много разных событий, которые просто мешали заводить наследников. Но позже Екатерина даже стала молиться о появлении малыша. В какой-то момент врачи сказали, что настал благоприятный период для зачатия, хотя супругам было уже не по 18 лет, пишет StarHit.ru. Но стать матерью Екатерине не довелось.

Отметим, что Владимир Кузьмин был официально женат трижды. Его первой женой была поэтесса Татьяна Борисовна. В браке у них родились трое детей. В 1990 году музыкант женился на американской фотомодели Келли Керзон. Его третьей женой стала Екатерина Трофимова.