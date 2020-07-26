Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов. Музыкант рассказал, что после послабления карантина в стране, артисты уже начали активно гастролировать. Певец также поделился информацией о том, что сложившиеся непростые санитарно-эпидемиологические условия, при которых запрещено заполнять полностью концертные залы, заставляют организаторов увеличивать стоимость билетов минимум на 15%.

Несмотря на это, Юрий Лоза жестко раскритиковал Лолиту Милявскую, по его мнению, за слишком высокие гонорары:

«Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: „А не зажралась ли она?“. Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги? Голым выступить или со всеми организаторами переспать? Ведь звучит та же самая фонограмма, которую уже слышали».

Композитор сравнил артиста с людьми, выполняющими тяжелую работу, и посетовал на несправедливость в соизмеримости заработка:

«Неправильно, когда тот, кто строил мост год, получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене! Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом».

Что касается себя, музыкант отметил, что фиксированной ставки у него нет, касательно цены выступления он ориентируется на заказчика, а также периодически дает бесплатные концерты на благотворительных вечерах.