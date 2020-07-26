Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов. Музыкант рассказал, что после послабления карантина в стране, артисты уже начали активно гастролировать. Певец также поделился информацией о том, что сложившиеся непростые санитарно-эпидемиологические условия, при которых запрещено заполнять полностью концертные залы, заставляют организаторов увеличивать стоимость билетов минимум на 15%.
Несмотря на это, Юрий Лоза жестко раскритиковал Лолиту Милявскую, по его мнению, за слишком высокие гонорары:
Композитор сравнил артиста с людьми, выполняющими тяжелую работу, и посетовал на несправедливость в соизмеримости заработка:
Что касается себя, музыкант отметил, что фиксированной ставки у него нет, касательно цены выступления он ориентируется на заказчика, а также периодически дает бесплатные концерты на благотворительных вечерах.
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