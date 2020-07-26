Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

В свои 70 лет знаменитая певица Алла Пугачева выглядит на несколько десятков лет моложе. Звезда утверждает, что не прибегает к пластическим операциям. С ее слов, молодой вид ей придают услуги косметологов, а также любовь супруга. Артистка поделилась, что не может прибегать к хирургическим вмешательствам, поскольку ей противопоказан наркоз.

Многие не верят Пугачевой. На многих своих фотографиях в Сети Примадонна выглядит не старше 40 лет. Можно предположить, что она колет ботокс или косметические нити, однако при увядающей коже эти средства не дадут положительного эффекта. Пользователи интернета отмечают, что у звезды постоянно меняется лицо – подбородок, разрез глаз, скулы, носогубные складки и т.д. Загадочен также тот факт, что у Пугачевой всегда были пышные формы, которые под старость резко ушли. При этом, у нее не появилось растяжек, складок и обвисания на лице и теле.

Дочь знаменитости, певица Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с Пугачевой. Можно проследить, как появляются, а затем исчезают негативные комментарии, словно их удаляет автор публикации. Подписчики отмечают, что Алла Пугачева рискует пойти по пути Людмилы Гурченко, которая изуродовала себя в погоне за молодостью и красотой. Пугачева в состоянии позволить себе самых лучших специалистов, чтобы в 70 выглядеть гораздо моложе. Россияне считают, что исполнительница выглядит неестественно.