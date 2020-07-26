Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

Сегодня, 12:04

Ольга Громова

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Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини
55-летняя Элизабет Херли
«В 55 лет ты горячее и красивее, чем многие 19-летние», - такие восторженные комментарии адресовали интернет-пользователи со всего мира британской актрисе, фотомодели и дизайнеру Элизабет Херли.

Люди были поражены и вдохновлены ее молодостью и ухоженным видом. Элизабет Херли выложила на своей страничке в Instagram фото в бикини. Снимок был сделан в ходе рекламной кампании принадлежащего знаменитости бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. На фотографии она запечатлена в купальнике в серо-белую полоску, а также очках от солнца.

«Великий побег», — подписала Херли снимок, который буквально за считанные минуты собрал свыше 120 тысяч лайков.

Британцы и фанаты актрисы со всего мира пришли к выводу, что в 55 она очень горячая «штучка» и время над ней не властно. Доказательство - красивая кожа, подтянутое тело.

«Она, вероятно, вампир. С каждым годом, с каждым днем все краше и моложе, моложе», «Это незаконно так выглядеть в 55!», «Нет просто слов. Херли, вероятно, пьет воду из фонтана молодости», «Легенда, которая в 55 выглядит на 20 лет», — восхищаются комментаторы.

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The Great Escape ??

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Для многих действительно загадка, как женщина в 55 лет может иметь девичью фигуру, которую ни один пластический хирург «сделать» не в состоянии.

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