Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

Люди были поражены и вдохновлены ее молодостью и ухоженным видом. Элизабет Херли выложила на своей страничке в Instagram фото в бикини. Снимок был сделан в ходе рекламной кампании принадлежащего знаменитости бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. На фотографии она запечатлена в купальнике в серо-белую полоску, а также очках от солнца.
Британцы и фанаты актрисы со всего мира пришли к выводу, что в 55 она очень горячая «штучка» и время над ней не властно. Доказательство - красивая кожа, подтянутое тело.
Для многих действительно загадка, как женщина в 55 лет может иметь девичью фигуру, которую ни один пластический хирург «сделать» не в состоянии.
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