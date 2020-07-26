Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Сегодня, 10:29

Анна Лисова

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Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Режиссер Квентин Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино озвучил свой личный рейтинг 11 лучших фильмов в истории кино. Возглавляет его картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой» 1966 года. Он отметил, что именно с этого фильма начинается история современного кино.

«Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне», — говорил Тарантино.

Попали также в тройку лучших фильмов ленты «Рио Браво» Ховарда Хоукса (1959) и «Прокол» Брайана Де Пальмы (1981). В пятерку самых впечатляющих кинокартин Тарантино включил Мартина Скорсезе (1976), еще один фильм Ховарда Хоукса «Его девушка Пятница» (1940).Далее следуют «Таксист» «Пять пальцев смерти» Чона Чхан-хва (1972), «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929), «Кэрри» Брайана Де Пальмы (1976), «Только ваш» Престона Стерджеса (1948), «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера. И 11 место в рейтинге он отвел «Челюстям» Стивена Спилберга.

Квентин Тарантино в индустрии современного кинематографа имеет немалое влияние. Он не раз становился лауреатом международных фестивалей не только как режиссер, но и как сценарист. Также зрители помнят его неподражаемую манеру игры, ведь он не раз снимался в фильмах, в том числе и в картинах, над которыми работал как режиссер.

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