Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

Сегодня, 09:38

Ольга Громова

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Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж
Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина очень тесно общается со своими поклонниками в социальной сети, ведь реклама приносит ей неплохие доходы, как и основная работа на «Дом-2». И едва ли не каждый раз поклонники атакуют ее провокационными вопросами о муже. Если не спрашивают о разводе и его предполагаемых любовницах, то интересуются заработками Курбана Омарова.

Многие подписчики уверовали в то, что зарабатывает в семье одна Ксения. Злые языки поговаривали, что она сама себе покупает дорогие подарки, а потом выдает их за презенты своего супруга. Также проскакивала информация, что во время отдыха в Сочи счета оплачивала именно Бородина. Телеведущая на днях все же решила удовлетворить любопытство поклонников и рассказала, что ее муж не бездельничает и неплохо зарабатывает, но бизнес свой афишировать не хочет.

«У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые он каждый день воплощает в жизнь. Горжусь, что он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы и так далее. Он всегда был при деле», - отметила ведущая «Дома-2».

Отметим, что после женитьбы на Ксении Омаров раскрутил свою страницу и теперь имеет доходы от рекламы. Ко всему, теперь мужчина имеет и стабильные отчисления от книги, написанной им в минувшем году.

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