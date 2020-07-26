Вячеславу Зайцеву трудно передвигаться по дому

Сегодня, 09:04

Александр Зуев

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Вячеславу Зайцеву трудно передвигаться по дому
Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона. Татьяна Михалкова, супруга Никиты Михалкова, недавно навестила кутюрье в его в доме в Каблуково и сняла небольшой ролик о том, как живет Вячеслав Михайлович. Известно, что жена режиссера 50 лет назад работала моделью. В те годы Зайцев только входил в мир моды. Как выяснилось, 82-летнему кутюрье очень нелегко передвигаться по своему огромному дому-музею. Он не в силах ходить по лестнице, поэтому пользуется специальной конструкцией, которая способна поднимать и опускать с этажа на этаж.

Отметим, что в трехэтажном особняке площадью в 9 тысяч квадратных метров российский модельер поселился около 20 лет назад. Ранее Вячеслав проживал в съемных квартирах. В его шикарном доме собраны раритетные и антикварные вещи: предметы искусства, декора, интерьера и моды. Но в нулевых произошла неприятность: жилье знаменитого кутюрье обокрали — воры вынесли из особняка картины и другие дорогостоящие вещи. Общая сумма ущерба составила почти в 400 тысяч долларов. Но правоохранители раскрыли преступление и вернули украденное имущество владельцу, пишет StarHit.ru.

Позже выяснилось, что к краже причастен личный массажист Вячеслава Михайловича. Как оказалось, он навел злоумышленников на дом модельера. Пять лет назад неизвестные снова проникли в жилье кутюрье, но в этот раз большого ущерба они не нанесли.

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Вячеславу Зайцеву трудно передвигаться по дому

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