Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности Ксении Собчак

Сегодня, 17:45

Александр Зуев

0

Image 16+
Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности Ксении Собчак

Ксении Собчак время от времени приписывают беременность. Когда светская  львица вышла замуж в первый раз, внимательные интернет-пользователи и пресса вопрошали: неужели беременна? После рождения сына Платона Ксения не раз попадала под придирчивые взоры как поклонников, так и недоброжелателей. Когда страна узнала, что скандальная тележурналистка выходит замуж за Константина Богомолова,  многие  решили, что пара торопится со свадьбой из-за интересного положения Ксении. Тогда эти слухи не подтвердились, но теперь у пользователей соцсетей снова возник вопрос:  а не ждет ли Ксения пополнения в семье?

View this post on Instagram

Просто Москвичка ??

A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on

Повод для подобных слухов дал муж Собчак, Константин Богомолов. Режиссер опубликовал в Инстаграме фото, на котором Ксения  предстала в стильном хлопковом свободном платье-халате, скрывающем фигуру.

Многие заметили, что фигура светской львицы стала портиться: Ксения заметно поправилась.

И вот 38-летнюю телеведущую  снова заподозрили в беременности.  

«Она в положении?», «Скоро мама, похоже», «Животик видно», «Сразу видно – Богомолов влюблен! Цветет и тает рядом с ней», «Скоро будет маленький Богомольчик», «Женственна и очаровательна», — прокомментировали фото подписчики Богомолова.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

21-07-2020, 17:52

Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

21-07-2020, 15:34

СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

21-07-2020, 14:37

Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

21-07-2020, 14:09

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

21-07-2020, 13:36

Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

21-07-2020, 09:08

Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

20-07-2020, 22:42

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

20-07-2020, 10:11

Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

20-07-2020, 08:59

Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

19-07-2020, 15:13

Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

19-07-2020, 10:24

Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

18-07-2020, 23:02

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров