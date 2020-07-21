Константин Богомолов спровоцировал слухи о беременности Ксении Собчак

Ксении Собчак время от времени приписывают беременность. Когда светская львица вышла замуж в первый раз, внимательные интернет-пользователи и пресса вопрошали: неужели беременна? После рождения сына Платона Ксения не раз попадала под придирчивые взоры как поклонников, так и недоброжелателей. Когда страна узнала, что скандальная тележурналистка выходит замуж за Константина Богомолова, многие решили, что пара торопится со свадьбой из-за интересного положения Ксении. Тогда эти слухи не подтвердились, но теперь у пользователей соцсетей снова возник вопрос: а не ждет ли Ксения пополнения в семье?

Повод для подобных слухов дал муж Собчак, Константин Богомолов. Режиссер опубликовал в Инстаграме фото, на котором Ксения предстала в стильном хлопковом свободном платье-халате, скрывающем фигуру.

Многие заметили, что фигура светской львицы стала портиться: Ксения заметно поправилась.

И вот 38-летнюю телеведущую снова заподозрили в беременности.

«Она в положении?», «Скоро мама, похоже», «Животик видно», «Сразу видно – Богомолов влюблен! Цветет и тает рядом с ней», «Скоро будет маленький Богомольчик», «Женственна и очаровательна», — прокомментировали фото подписчики Богомолова.