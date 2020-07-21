Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов

Итальянская актриса Моника Беллуччи сильно постарела. Такой вывод сделали россияне, когда увидели ее свежую фотографию. Снимок появился в одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram. Папарацци запечатлели 55-летнюю актрису на улицах Парижа. На ней было надето черное длинное платье, а волосы собраны в пучок. Внешний вид итальянской красавицы просто шокировал поклонников. Они заметили на лице актрисы немало морщин. Подписчики написали в комментариях, что Моника выглядит гораздо старше своего возраста. Они также сделали вывод: знаменитость просто не ухаживает за своим лицом.
Однако другие пользователи вступились за звезду, подчеркнув, что актриса и модель встречает приближающуюся старость вполне достойно.
А некоторые даже решили, что мировая знаменитость стареет красиво.
В феврале Беллуччи снялась в откровенной фотосессии. Актриса позировала в одежде брендов Gucci и Dolce Gabbana для одного из модных журналов.
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