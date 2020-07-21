Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов

Сегодня, 15:57

Александр Зуев

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Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов

Итальянская актриса Моника Беллуччи сильно постарела. Такой вывод сделали россияне, когда увидели ее свежую фотографию. Снимок появился в одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram. Папарацци запечатлели 55-летнюю актрису на улицах Парижа. На ней было надето черное длинное платье, а волосы собраны в пучок. Внешний вид итальянской  красавицы просто  шокировал поклонников. Они заметили на лице актрисы немало морщин. Подписчики написали в комментариях, что Моника выглядит гораздо старше своего возраста. Они также сделали вывод: знаменитость просто не ухаживает за своим лицом.

«Красивая была, конечно, но не хочу так выглядеть в 55. Все-таки надо ухаживать за лицом», «Ей вроде не 70 лет, почему все лицо в морщинах?», «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», «В 55 выглядеть на 70», -  написали комментаторы. 
Многие из них сочли, что вместе с былой красотой уходит и сам шедевр - легенда итальянского и мирового кино.

Однако другие пользователи вступились за звезду, подчеркнув, что актриса и модель встречает приближающуюся старость вполне достойно. 

«Прекрасная и красивая женщина! Не понимаю тех, кто говорит, как она должна выглядеть». - написал кто-то из поклонников. 

А некоторые даже решили, что мировая знаменитость стареет красиво.

В феврале  Беллуччи снялась в откровенной фотосессии. Актриса позировала в одежде брендов Gucci и Dolce Gabbana для одного из модных журналов.

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