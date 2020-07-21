София Ротару повысила ценник за корпоративы в четыре раза

Сегодня, 14:35

Ольга Громова

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София Ротару повысила ценник за корпоративы в четыре раза
София Ротару

Во время пандемии и экономического кризиса многим звездам отечественного эстрадного Олимпа придется умерить свои аппетиты и согласиться переписать свои ценники на корпоративы. В противном случае, как уверяет звездный промоутер и директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, они рискуют остаться без работы.

Во время карантина российские артисты сидели без работы, поэтому сейчас, когда путь на сцену приоткрыт, пытаются наверстать упущенное и заработать. Но об уменьшении суммы гонораров речь не идет. Наоборот, певцы и певицы переписывают свои ценники в сторону повышения. И это притом, что к полноценным концертам страна еще не готова, а на корпоративы знаменитостей не столь охотно, как ранее, приглашают. Заказчики экономят и считают, что во время пандемии коронавируса и финансового кризиса можно обойтись и без звезд на мероприятиях.

Евгений Морозов в разговоре с корреспондентами «Комсомолки» вспомнил о старом прайсе артистов от 1998 года. Он наглядно демонстрирует аппетиты наших артистов. Порой, вообще непомерные. Например, «хуторянка» София Ротару берет за одно корпоративное выступление около 70 тысяч долларов. А это в четыре раза больше, чем тогда, в 1998-м. Переписывать ценник звезда не собирается - она привыкла зарабатывать такие деньги. А гонорар главной конкурентки Софии на советской эстраде - Аллы Пугачевой - за эти годы вырос еще больше. В целых 10 раз!

«В «нулевых» олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: «Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!»» — посетовал Морозов.

При этом он допускает, что звездам стоит соглашаться на гонорары поскромнее, так как не ровен час, что они могут опуститься до отметки в 500 тысяч рублей за корпоратив.

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