Тимати уходит из Black Star

Рэпер Тимати уходит из своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». Эту сенсационную новость музыкант сообщил в Instagram. Он отметил, что созданный им лейбл превратился в «группу компаний», из-за чего потерял свою камерность.

Упоминая о расхождениях с партнерами в видении будущего Black Star, Тимати написал:

«Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я».

Тимати также дал понять, что больше не имеет отношения к другим представителям лейбла и будет заниматься собственной компанией. При этом музыкант сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда. Тимати также заявил, что решение об уходе он хорошо взвесил, пишет КМВ Новости . Наряду с этим рэпер пообещал своим поклонникам выпустить в сентябре новый альбом.

Напомним, что в июне лейбл Black Star решил отсудить около миллион рублей из-за концерта своего бывшего артиста Егора Крида. Крид после ухода из лейбла сохранил псевдоним, однако ему не удалось оставить за собой записанные песни. Другие бывшие артисты Black Star - L-One и Кристина Си, при уходе из компании лишились псевдонимов. Бренд Black Star был создан Тимуром Юнусовым и его друзьями около 14 лет назад. Но со временем от лейбла начали уходить музыканты. И вот теперь очередь дошла и до Тимати. Основатель лейбла окончательно решил начать свою музыкальную жизнь с чистого листа, в чем он признался фанатам.