Лолита Милявская снова собралась замуж. Это будет шестой ее брак. После того, как отношения с тренером Дмитрием Ивановым закончились, эпатажная артистка нашла нового возлюбленного. А недавно Лолита обмолвилась, что готовится вновь сочетаться браком.

Пока информации о новой любви Лолиты Милявской крайне мало. Со слов самой невесты известно, что он младше ее на 8 лет, довольно состоятельный бизнесмен, который постоянно разъезжает по работе. Однако частые командировки не мешают мужчине одаривать ее дорогими подарками. Как призналась артистка, если молодой человек надумает предложить ей руку и сердце, она его с удовольствием примет.

Лолита говорит, что возраст, когда «летают бабочки в животе», у нее остался далеко позади и сейчас влюбленные неконтролируемых страстей не испытывают. Певица призналась, что на фестиваль в Витебск отправилась в одиночестве, поскольку ее ухажеру помешали накопившиеся дела. Но она не сильно расстраивается по этому поводу:

«Пусть работает. Мне больше безработных не надо!» и характеризует любимого как мужчину серьезного и самостоятельного.

Если замужество Лолиты с нынешним бойфрендом состоится, оно будет шестым по счету. Первый ее брак был фиктивным. Самым тяжелым расставанием был развод с последним мужем, Дмитрием Ивановым: она хотела лишить его израильского гражданства, а он поэтому всеми средствами пытался затянуть судебный процесс.