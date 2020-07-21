Возлюбленная Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Сегодня, 10:05

Александр Зуев

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Возлюбленная Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Андрей Григорьев-Апполонов

«Рыжий Иванушка», Андрей Григорьев-Апполонов, обзавелся новой девушкой. Его избранницей стала некая молодая особа. Девушка младше музыканта на 30 лет. Об этом рассказал продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко.

«Ей в районе 19–20 лет», — отметил он.

Сам Андрей надеется, что этот роман перерастет в серьезные отношения. Видимо, он очень рад тому, что в его жизни появилась любимая женщина. При этом музыкант упомянул как пример своего друга, который развелся в возрасте 50 лет после 30 лет брака и взял в жены юную девушку. Сейчас супруги воспитывают двухлетнюю дочь. Андрей признался, что позавидовал приятелю- счастливчику.

Отметим, что 26 июля Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. В прошлом году от певца ушла 35-летняя жена. Мария бросила Андрея ради 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. У бывших супругов есть двое детей. После их развода СМИ стали писать о том, что «иванушка» очень переживает из-за расставания с супругой и заливает душевную боль алкоголем. Между тем телеканал «МУЗ-ТВ» снял фильм к юбилею музыканта. В нем Мария описала возлюбленную бывшего мужа коротко:

«Брюнетка».

Как стало известно, Мария не против того, чтобы познакомиться с новой пассией Андрея. Кроме того, умудренная супружеским опытом женщина готова подсказать ему, как следует вести себя в браке, пишет Woman.ru. Добавим, что в августе прошлого года на Платановой аллее в центре Сочи была открыта скульптура «Счастливчик», прототипом которой стал коренной сочинец Григорьев-Апполонов. Монумент представляет собой мужчину-мечтателя, который, держит облако в руках.

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