Возлюбленная Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

«Рыжий Иванушка», Андрей Григорьев-Апполонов, обзавелся новой девушкой. Его избранницей стала некая молодая особа. Девушка младше музыканта на 30 лет. Об этом рассказал продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко.
Сам Андрей надеется, что этот роман перерастет в серьезные отношения. Видимо, он очень рад тому, что в его жизни появилась любимая женщина. При этом музыкант упомянул как пример своего друга, который развелся в возрасте 50 лет после 30 лет брака и взял в жены юную девушку. Сейчас супруги воспитывают двухлетнюю дочь. Андрей признался, что позавидовал приятелю- счастливчику.
Отметим, что 26 июля Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. В прошлом году от певца ушла 35-летняя жена. Мария бросила Андрея ради 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. У бывших супругов есть двое детей. После их развода СМИ стали писать о том, что «иванушка» очень переживает из-за расставания с супругой и заливает душевную боль алкоголем. Между тем телеканал «МУЗ-ТВ» снял фильм к юбилею музыканта. В нем Мария описала возлюбленную бывшего мужа коротко:
Как стало известно, Мария не против того, чтобы познакомиться с новой пассией Андрея. Кроме того, умудренная супружеским опытом женщина готова подсказать ему, как следует вести себя в браке, пишет Woman.ru. Добавим, что в августе прошлого года на Платановой аллее в центре Сочи была открыта скульптура «Счастливчик», прототипом которой стал коренной сочинец Григорьев-Апполонов. Монумент представляет собой мужчину-мечтателя, который, держит облако в руках.
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