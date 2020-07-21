Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»

Сегодня, 15:40

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Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»

Леонид Якубович прокомментировал информацию по поводу своего возможного ухода из программы, лицом которой он является последние 30-ть лет. 

Ведущий заявил, что не намерен оставлять столь полюбившееся россиянам "Поле чудес" на Первом. Он заверил, что в настоящее время  работа над следующими выпусками продолжается. 

Якубович сообщил, что не планирует покидать программу, но окончательное решение этого вопроса будет принимать руководство канала. Он также сознался, что ему не совсем по душе образ бесконечного весельчака "Поля чудес", но констатировал, что в данной ситуации уже ничего не изменить. 

"Амплуа — как ярлык. Если на тебя повесили бирку клоуна, становится трудно перевоплотиться в другой образ. Тебя воспринимают по бирке, а не исходя из твоего таланта", — рассказал ведущий ТАСС.

В апреле Леонид Якубович заявлял СМИ о желаниях покинуть проект после начальных выпусков, но вскоре передумал по причине того, что был представлен новой звездой канала.

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