Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может вернуться на родину

Сегодня, 15:25

Ольга Громова

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Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может вернуться на родину

Певица Виктория Дайнеко вот уже несколько месяцев кряду радует фолловеров эффектными фото из США. Поклонники даже предположили, что она решила осесть там навсегда. Но артистка на своей страничке в Инстаграм объяснила: застряла в Америке, поскольку не успела улететь в Россию до того, как в связи с пандемией коронавируса страны закрыли свои границы.
Виктория Дайнеко недавно опубликовала у себя на страничке фото, на котором запечатлена на Бруклинском мосту. Предполагая восхищение, звезда отметила, что многие люди сейчас мечтали бы оказаться на ее месте и сфотографироваться рядом с этой достопримечательностью. Но у нее в этот момент желание другое - вернуться домой. За почти четыре месяца карантина Дайнеко вместе с четырехлетней дочерью устала от пребывания в чужой стране. 

«Оказаться запертой в чужой стране, одной с ребенком на руках – это совсем не то, чему можно завидовать. Казалось, испытать чувство клаустрофобии, находясь в Штатах, невозможно, но, как выяснилось, очень даже реально», - отметила она.

Певица уже просто мечтает о вывозном рейсе. Еще в апреле она купила билет на такой рейс, но его отменили.

Подписчики посочувствовали певице, застрявшей в Америке. Некоторые, высказывая слова поддержки, сообщили, что уже с первого августа будет возобновлено авиасообщение и вскоре она вместе со своей дочкой сможет вернуться домой.

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