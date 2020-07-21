Лолита рассказала о новом любовнике, за которого хотела бы выйти замуж

Вчера, 23:02

Ольга Громова

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Лолита рассказала о новом любовнике, за которого хотела бы выйти замуж

Лолита Милявская изрядно похудела и сейчас ловит на себе восхищенные взгляды. Вначале злые языки судачили, что ее пышные телеса стали заметно стройнее от переживаний на нервной почве из-за развода со своим пятым мужем. Но выяснилось, что артистка на самом деле худела не сама, а под присмотром профессионала.

В интервью «Экспресс-газете» знаменитость рассказала, что обрести легкость и стройность ей помогла диетолог-эндокринолог Маша. К ней вся располневшая элита Рублевки ходит. Эта Маша так строга, что очень быстро «строит» дамочек и никому не дает спуску. Клиентки между собой дали ей прозвище - «СС»...

«Когда к ней приходишь, она пронизывает тебя насквозь. «Жрала?!» – «Маша, да я чуть-чуть, отмечали день рождения…» – «С...ка (ругательство), так ты никогда не похудеешь! Ты портишь мою репутацию!», - привела один из диалогов Милявская.

Певица добавила, что невзирая на строгость, похудение с Машей гарантировано.

Ибо врач смотрит в корень проблемы. Так, в случае с 56-летней Лолитой она выяснила, что у нее замедленный обмен веществ. Диабета нет, но есть нехорошая наследственность - у певицы бабушка диабетик.

Маша запретила певице два продукта – бананы и виноград, поскольку они повышают уровень сахара в крови. А вот сексом разрешила предаваться, сколько угодно.

Тем более что Лолите уже есть с кем. У нее появился возлюбленный - он бизнесмен и занятой человек. Но Милявской это импонирует.

Она заявляет, что «безработных больше не надо».

«Мой нынешний – бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем – нам же не по 18 лет. И бабочки в животе – это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже...», - призналась Лолита.

А потом добавила, что если он позовет замуж - пойдет. Это будет уже ее шестой по счету официальный брак.




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