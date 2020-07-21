СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Сегодня, 10:11

Ольга Громова

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СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Актрису и певицу Елену Кондулайнен в экстренном порядке госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По ее информации, самочувствие знаменитости ухудшилось, когда она находилась в ресторане в ЦПКиО им. Горького. У нее начала болеть голова, нарушилась речь. Официант, заметивший это, поспешил вызвать бригаду медиков скорой помощи.

Отмечается, что Елена Кондулайнен сначала категорически отказывалась от госпитализации. Но врачи были непреклонны и настояли на том, чтобы доставить актрису в больницу.

По данным газеты, госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина.

Елена Кондулайнен на свет появилась в 1958 году. Училась и окончила ЛГИТМиК, стала заслуженной артисткой РФ - звание ей было присвоено в 2002 году.

Актриса активно снимается. В ее фильмографии свыше 40 фильмов и сериалов, в том числе  "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий", "Интерны".

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