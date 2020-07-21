Настя Ивлеева раскрыла, как ей за короткий срок удалось похудеть

Вчера, 23:52

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Настя Ивлеева раскрыла, как ей за короткий срок удалось похудеть

За период вынужденной самоизоляции известная ведущая Анастасия Ивлеева, как и большинство людей, слегка поправилась. Подписчики неоднократно интересовались у звезды о методе, который она выбрала для похудения. Настя скрывать его не стала и охотно поделилась информацией с фолловерами. 

Оказывается, ничем сверхъестественным блогер не занималась. Сбросить лишний вес помогло правильное питание. Настя добавила в свой рацион овощи и отказалась от вечернего приема пищи. 

"Ребята, я скинула лишний вес благодаря тому, что правильно питаюсь: листьями салата, тунцом, помидорчиком, кукурузкой. Вот и все! Хрумчим и худеем", — рассказывает Ивлева.

Позже блогер сообщила, что после потери 10 кг, она иногда немного расслабляется и все же ужинает. 

"Я вернулась домой после полуночи. Знаете, что лежало у меня в тарелке? Пюрешка и котлеты! В действительности я могу себе это позволить, поскольку уже распрощалась с лишними килограммами. Грудь отпала, все отпало. А значит мне позволено, но если вы только начали свой путь, то вам нельзя!" — заявила Ивлеева. 

Прежде ведущая подвергала критике людей с избыточным весом, но после сообщила, что не желала никого обижать. 

"Я говорила только о себе. Мне те лишние 10 кг просто мешали жить. Я знакома со многими девчонками, которых тоже волнует их лишний вес. Все из личного опыта, не более", — сообщает Настя.

Поклонники Насти Ивлеевой, заметившие уменьшение размера груди звезды, пустили слухи, что она прибегла к помощи пластических хирургов. Обостренное внимание к размерам блогера стимулировала откровенная фотосессия, где Настя позировала в коротком топе. Но Ивлеева опровергла слухи, рассказав о своем похудении. В то же время она отметила, что не имеет ничего против пластической хирургии, но сама пока не спешит прибегать к услугам специалистов этой отрасли.

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