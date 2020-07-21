Настя Ивлеева раскрыла, как ей за короткий срок удалось похудеть

За период вынужденной самоизоляции известная ведущая Анастасия Ивлеева, как и большинство людей, слегка поправилась. Подписчики неоднократно интересовались у звезды о методе, который она выбрала для похудения. Настя скрывать его не стала и охотно поделилась информацией с фолловерами.
Оказывается, ничем сверхъестественным блогер не занималась. Сбросить лишний вес помогло правильное питание. Настя добавила в свой рацион овощи и отказалась от вечернего приема пищи.
Позже блогер сообщила, что после потери 10 кг, она иногда немного расслабляется и все же ужинает.
Прежде ведущая подвергала критике людей с избыточным весом, но после сообщила, что не желала никого обижать.
Поклонники Насти Ивлеевой, заметившие уменьшение размера груди звезды, пустили слухи, что она прибегла к помощи пластических хирургов. Обостренное внимание к размерам блогера стимулировала откровенная фотосессия, где Настя позировала в коротком топе. Но Ивлеева опровергла слухи, рассказав о своем похудении. В то же время она отметила, что не имеет ничего против пластической хирургии, но сама пока не спешит прибегать к услугам специалистов этой отрасли.
Комментировать