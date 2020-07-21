Гонорары российских звезд после карантина взлетели

Вчера, 23:45

Ольга Громова

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Гонорары российских звезд после карантина взлетели

Российские селебритис, оставшиеся на время коронавирусных ограничений без основной части своего дохода, после карантина решили наверстать упущенное и существенно повысили свои расценки на выступления.

Выступление примадонны Аллы Пугачевой на корпоративе обойдется теперь в 350 тысяч евро. Соперничать по гонорару с женщиной, которая поет, никто из отечественных артистов не может. На втором месте Земфира. Она возьмет 150 тысяч в единой европейской валюте.

Григорий Лепс и Макс Галкин обойдутся еще дешевле - они согласны выступать перед жующей публикой за 120 тысяч евро.

Ирина Аллегрова и Стас Михайлов берут 100 тысяч, а Филипп Киркоров готов отработать и за 90 тысяч.

В топ самых дорогих отечественных знаменитостей, как сообщает «Комсомолка», также попали Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов с гонорарами от 80 тысяч евро, Иван Ургант (на 5 тысяч меньше), Баста (рэпер берет на 5 тысяч меньше, чем телеведущий - 70 тысяч), а также Полина Гагарина, Елена Ваенга, Настя Ивлеева и Дмитрий Нагиев. Их ценник за выступления - от 60 тысяч евро.

А вот Рита Дакота готова довольствоваться даже небольшим заработком и может выступить за 5 тысяч евро.

До 10 тысяч евро за корпоратив возьмут Дана Борисова, Виктория Боня, Эвелина Бледанс и другие Instagram-звезды.

Заметим, что корпоративы на данный момент являются основным заработком знаменитостей, так как к полноценным концертам они все еще не могут вернуться.

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