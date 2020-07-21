Гошу Куценко подозревают в сексуальных домогательствах к поклоннице

Пользователь TikTok под ником Алина выложила в сети сриншоты переписки со «знаменитым российским актером». Алина также сообщила, что этот актер ее домогался. Ник собеседника девушка предварительно замазала, но внимательные пользователи разглядели оформление профиля Гоши Куценко в Instagram.
Алина заявила, что от этого предложения она отказалась, но попыталась пригласить его на свидание в бар, кафе, ресторан, чтобы самой чувствовать себя в безопасности. Однако собеседник на это не согласился. Алина сказала, что актер в своем желании затащить ее в отель был очень настойчив. Он уверял, что собралась веселая компания и ее уже ждут. Со слов девушки, собеседник много раз завлекал Алену в отель, уверяя что хочет просто с ней встретиться за чашкой кофе.
По словам Алены, артист якобы сам дал ей добро на публикацию его сообщений. Сам Куценко пока не прокомментировал этот эпизод. Напомним, что его ранее уже обвиняли в домогательствах. Тогда в ситуации была замешана участница шоу «Однажды в России» Яна Кошкина. Однако серьезных доказательств не оказалось и скандал удалось замять.
Стоит сказать, что Гошу Куценко многие считают образцовым супругом и отцом. Он женат на модели Ирине Скриниченко и воспитывает двух дочерей — 6-летнюю Евгению и 3-летнюю Светлану. После этого случая Алену уже начали запугивать в соцсетях, а сама она говорит, что боится называть имя актера, поскольку ему это явно не понравится. Есть предположение, что поклонница актера решила «хайпануть» на ухаживаниях женатого мужчины, да еще всеми любимого артиста.
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