Гошу Куценко подозревают в сексуальных домогательствах к поклоннице

Пользователь TikTok под ником Алина выложила в сети сриншоты переписки со «знаменитым российским актером». Алина также сообщила, что этот актер ее домогался. Ник собеседника девушка предварительно замазала, но внимательные пользователи разглядели оформление профиля Гоши Куценко в Instagram.

«В день Х актер скидывает мне адрес 5-звездочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика».

Алина заявила, что от этого предложения она отказалась, но попыталась пригласить его на свидание в бар, кафе, ресторан, чтобы самой чувствовать себя в безопасности. Однако собеседник на это не согласился. Алина сказала, что актер в своем желании затащить ее в отель был очень настойчив. Он уверял, что собралась веселая компания и ее уже ждут. Со слов девушки, собеседник много раз завлекал Алену в отель, уверяя что хочет просто с ней встретиться за чашкой кофе.

«А ты точно не хочешь к нам?», - настойчиво продолжал актер.

«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — заявила девушка.

По словам Алены, артист якобы сам дал ей добро на публикацию его сообщений. Сам Куценко пока не прокомментировал этот эпизод. Напомним, что его ранее уже обвиняли в домогательствах. Тогда в ситуации была замешана участница шоу «Однажды в России» Яна Кошкина. Однако серьезных доказательств не оказалось и скандал удалось замять.

Стоит сказать, что Гошу Куценко многие считают образцовым супругом и отцом. Он женат на модели Ирине Скриниченко и воспитывает двух дочерей — 6-летнюю Евгению и 3-летнюю Светлану. После этого случая Алену уже начали запугивать в соцсетях, а сама она говорит, что боится называть имя актера, поскольку ему это явно не понравится. Есть предположение, что поклонница актера решила «хайпануть» на ухаживаниях женатого мужчины, да еще всеми любимого артиста.