Отец Маликовой ответил Соседову на его критику о дочери

Сегодня, 15:18

Сергей Нилов

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Отец Маликовой ответил Соседову на его критику о дочери
Инна Маликова

Пока музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отзывается о выступлении Инны Маликовой, знаменитая российская певица наслаждается долгожданным отдыхом и не обращает внимания на нападки на нее критиков. Ей совершенно безразлично, что о ней пишут, сказала она. Отец звезды Юрий Маликов находится в недоумении, чем так не понравилось Соседову выступление его дочери. Однако опускаться до уровня разборок, он не планирует. Он считает Инну очень талантливой артисткой, о чем и попросил передать критику вместе с приветом от него.

Инна возглавляет группу "Новые Самоцветы", награждена званием "Заслуженная артистка России".

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