Погибшая в Москве сексолог Анна Амбарцумян инсценировала свою смерть

Сексолог и психотерапевт Анна Амбурцумян, известная благодаря социальной сети Instagram, в ночь на 18 июня была найдена мертвой в отеле в центре Москвы без признаков насильственной смерти. Вокруг тела девушки были разбросаны таблетки, что указывает на возможный суицид. Друзья же девушки уверены, что она сама накликала на себя беду. Об этом рассказала подруга покойной Лариса Гордьера в ток-шоу Андрея Малахова. Так, по словам Гордьеры, два года назад Амбурцумян инсценировала свою смерть ради пиара. На замечания подруги блогер отреагировала категорично:

«Ради пиара можно все».

Гордьера рассказывает, что несколько месяцев назад подруга призналась ей, что у нее большие проблемы. Оказывается, Амбурцумян угрожали коллекторы из-за большого долга. На совет подруги продать автомобиль и расплатиться, блогер ответила:

«Солнце, не так все просто, как кажется со стороны». «Конкретной суммы — миллион, два, три — она не называла, просто сказала: «Много»» - добавила Гордьера.

Также в ходе эфира ток-шоу стали известны подробности личной жизни покойной. Выяснилось, что девушка состоит в романтических отношениях с женатым бизнесменом Сергеем Белюскиным. Именно конфликт с возлюбленным стал причиной смерти Амбурцумян, считает финалист шоу «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев. Друзья же подозревают, что именно с ним блогер провела последние часы своей жизни. На сегодняшний день ведется следствие по факту смерти Анны Амбурцумян, опрашиваются свидетели и выясняются обстоятельства гибели молодой девушки.