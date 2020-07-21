Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз призналась, что режиссер давно «бегал» к Собчак

Первая жена режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова раскрыла историю романтической связи своего бывшего мужа и известной журналистки Ксении Собчак. По словам Дарьи Мороз, Собчак в жизни пары появилась 6 лет назад. Уже тогда был замечен интерес журналистки к режиссеру. Как заметила бывшая жена режиссера, они уже давно жили каждый своей жизнью. Она не осуждает Собчак в разрыве их отношений.

Однако, следует отметить, что на заре отношений с Константином, Ксения была еще женой Максима Виторгана. Брак Богомолова и Мороз распался в 2018 году, а уже в 2019 году был создан новый союз между Собчак и Богомоловым. Дарья отметила, что брак их был прекрасным, они многое почерпнули друг от друга и каждый выбрал свою дорогу вперед.