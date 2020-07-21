Началова скрывала симптомы смертельной болезни незадолго до смерти

Юлия Началова в последние дни жизни скрывала признаки серьезного недуга. Многие подруги певицы видели, что происходит, но они тактично не задавали лишних вопросов. Об этом рассказала телеведущая Анна Калашникова, которая виделась с Началовой незадолго до того рокового дня, когда певицы не стало - 16 марта 2019 года. Как говорит Калашникова, в окружении Юлии подозревали о ее тяжелой болезни, однако спокойствие внушал оптимизм Началовой.

Телеведущая также рассказала, что у певицы развивалась подагра и на руках у нее были шишки, которые она скрывала под перчатками. Несмотря на болезнь, Юлия не давала своим близким поводов для беспокойства. Калашникова также рассказала о поведении людей, которые считали себя друзьями Началовой. Так, поступки Алены Кравец телеведущая охарактеризовала, как «стремление к скандалу и хайпу». Калашникова упомянула и фотосессию Елены Метлюк на могиле Началовой.

Напомним, ранее Метлюк побывала на Троекуровском кладбище, где похоронена Началова. Она положила на могилу огромный букет роз и сделала несколько фото на месте захоронения поп-певицы. Кроме того, она опубликовала эти кадры в Instagram и они вызвали фурор. За считанные дни пост собрал сотни лайков и комментариев. Как ни странно, но пользователи сочли, что посещение могилы певицы это признак настоящей дружбы. С Еленой Метлюк Юля дружила на протяжении последние несколько лет. Они много времени проводили вместе. Но на могиле певицы позировала не только Елена Метлюк. Первой на кладбище покрасовалась светская львица Алена Кравец.

Надо сказать, что могила Юлии Началовой стала местом паломничества фанатов певицы. Поговаривают, что это захоронение стало чем-то целебным для поклонников Началовой. Ходят легенды, что знаменитая покойница исцеляет больных, которым уже не помогает медицина. Напомним, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет от остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом.