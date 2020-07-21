Писательница Татьяна Толстая резко высказалась о Ксении Собчак

Татьяна Толстая не очень высокого мнения о телеведущей Ксении Собчак. Писательница стала гостьей YouTube-шоу SRSLY и высказала в адрес телеведущей несколько нелестных слов. По ее мнению, выходки светской львицы как скандальны, так и смешны. Толстая также напомнила, что телеведущая не раз утверждала, что любит эпатировать общественность. Действительно, Собчак часто подогревает интерес публики к себе и обожает устраивать провокации. Как отметила писательница, даже во время политической деятельности Ксения не стала отказываться от образа гламурной блондинки, которая постоянно нарывается на неприятности.

Толстая уверена, что светская скандалистка привыкла превращать все вокруг себя в фарс. Писательница назвала лишь некоторые вызывающие поступки эпатажной тележурналистки:

«Баллотируется в президенты, вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был, как муж, не нужен…».

Татьяна Никитична с сарказмом высказалась относительно профессионализма Собчак:

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта».

Любой другой человек на месте телеведущей задумался бы над своим поведением, но только не Ксения, которая по этому поводу не особо волнуется, подчеркивает Толстая. Впрочем, как говорит писательница, Ксюша ведет себя уверено только со слабыми оппонентами вроде Волочковой, но с интеллектуалами она пасует. Толстая также подвергла резкой критике интервью Ксении с дирижером Теодором Курентзисом. По словам Толстой, Собчак заискивает и задает ему глупые вопросы о том, почему у него красные шнурки и о том, не хочет ли он тем самым показать свою крутость. По мнению писательницы, Ксения не понимает, что с ним так нельзя разговаривать. В итоге беседы Толстая высказала мнение о том, что супруга Константина Богомолова ведет себя как-будто «из гламурного колхоза приехала».