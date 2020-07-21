Жена Ефремова собирается защищать мужа в суде. Недавно выяснилось, что в августе состоится заседание суда, где будут разбираться с делом о смертельном ДПТ с участием Михаила Ефремова. В преддверии этого события Эльман Пашаев, адвокат актера, рассказал о настроении Ефремова. В частности, супруга артиста - Софья Кругликова - собирается выступить на суде в качестве свидетеля. По словам Пашаева, в лице Кругликовой он обрел надежного союзника, во всем поддерживающего Ефремова. Адвокат также заботится о моральном состоянии Ефремова. Так, он договорился с Софьей, что та не будет передавать Михаилу сплетни и слухи, которыми пестрит интернет. Жена идею поддержала.

Помимо прочих, в беседе обсуждался вопрос и о гонораре самого Пашаева за выигранный процесс. По этому поводу адвокат подчеркнул, что в подобных делах никто не может гарантировать успешное завершение, все может очень быстро поменяться. Но при этом юрист без ложной скромности сообщил, что сумма гонорара довольно крупная, состоящая из нескольких нулей. Также адвокат рассказал, что работает сейчас над 80-ю делами и это мешает ему охарактеризовать судью Ефремова. Признался, что в связи с делом актера в его адрес не раз поступали угрозы. При этом требовали, чтобы Ефремов признал свою вину. Пашаев подчеркнул, что такого рода предупреждения не вызывают у него никакого страха.