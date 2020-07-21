Южнокорейский бойбенд BTS побил рекорд по числу виртуальных зрителей онлайн-концерта.

BTS вновь поставила рекорд, достойный Книги рекордов Гиннеса, - второй по счету. Первый раз южнокорейские ребята туда попали, когда они набрали миллион подписчиков всего за три часа - тогда они станцевали на фоне заката.

Сейчас же они снова добились рекорда: их онлайн-концерт просмотрело огромное количество зрителей. 14 июня во время онлайн-концерта бойбенд собрал 756 тыс. зрителей в сотне стран. Подсчитали, что в реальности понадобилось бы 15 среднестатистических стадионов.

Кроме того, концерт группы стал самым масштабным выступлением за всю историю Интернета, за трансляцию которого зрители платили деньги.

Некоторые артисты жалуются на пандемию и карантин, которые лишают их концертов и заработка. А BTS показывает пример, как можно удаленно работать, зарабатывать и еще дарить положительные эмоции.