Ушедший с Первого канала Шепелев станет ведущим ТНТ

Вчера, 23:46

Ольга Громова

0

Image 16+
Ушедший с Первого канала Шепелев станет ведущим ТНТ
Телеведущий Дмитрий Шепелев

Популярный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, обосновавшийся в Москве, будет ведущим нового семейного шоу «Ты как я» на канале ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании, передает РИА Новости. В феврале сего года Дмитрий Шепелев в своем Instagram огорошил подписчиков известием о своем уходе с Первого канала. Напомним, Дмитрий на «первой кнопке страны» был ведущим ток-шоу «На самом деле», которое специализируется на «грязном белье» знаменитостей.

На ТНТ он будет участником шоу семейного формата. Оно ему ближе. Ко всему, для Шепелева это еще и один из самых удачных форматов. В свое время он был ведущим программы «Рассмеши комика», в которой принимали участие Владимир Зеленский, ныне президент Украины, и Михаил Галустян.

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект «Ты как я» производства Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», - говорится в сообщении пресс-службы ТНТ.

Шепелев, комментируя свое назначение на роль ведущего программы, признался, что вести программу о детях и родителях он начал мечтать еще семь лет назад - с тех самых пор, как сам стал папой.

«Ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», - сказал Шепелев.

Напомним, у Дмитрия есть сын Платон. Его мама - певица Жанна Фриске - умерла от рака головного мозга пять лет назад, 15 июня 2015 года.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

21-07-2020, 17:52

Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

21-07-2020, 15:34

СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

21-07-2020, 14:37

Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

21-07-2020, 14:09

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

21-07-2020, 13:36

Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

21-07-2020, 09:08

Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

20-07-2020, 22:42

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

20-07-2020, 10:11

Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

20-07-2020, 08:59

Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

19-07-2020, 15:13

Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

19-07-2020, 10:24

Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

18-07-2020, 23:02

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров