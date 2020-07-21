Ушедший с Первого канала Шепелев станет ведущим ТНТ

Популярный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, обосновавшийся в Москве, будет ведущим нового семейного шоу «Ты как я» на канале ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании, передает РИА Новости. В феврале сего года Дмитрий Шепелев в своем Instagram огорошил подписчиков известием о своем уходе с Первого канала. Напомним, Дмитрий на «первой кнопке страны» был ведущим ток-шоу «На самом деле», которое специализируется на «грязном белье» знаменитостей.

На ТНТ он будет участником шоу семейного формата. Оно ему ближе. Ко всему, для Шепелева это еще и один из самых удачных форматов. В свое время он был ведущим программы «Рассмеши комика», в которой принимали участие Владимир Зеленский, ныне президент Украины, и Михаил Галустян.

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект «Ты как я» производства Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», - говорится в сообщении пресс-службы ТНТ.

Шепелев, комментируя свое назначение на роль ведущего программы, признался, что вести программу о детях и родителях он начал мечтать еще семь лет назад - с тех самых пор, как сам стал папой.

«Ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», - сказал Шепелев.

Напомним, у Дмитрия есть сын Платон. Его мама - певица Жанна Фриске - умерла от рака головного мозга пять лет назад, 15 июня 2015 года.