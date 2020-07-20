Netflix опубликовал рейтинг самых популярных сериалов

На сервисе потокового видео Netflix представлен рейтинг самых популярных оригинальных сериалов. Открывает рейтинг первый сезон «Ведьмака». Его просмотрели 76 миллионов человек. Второе место было отдано четвертому сезону «Бумажного дома» с результатом 65 млн зрителей. Третье место занимает «Король тигров», который имеет 64 млн просмотров.

Двигаясь дальше по списку можно встретить такие проекты как: второй сезон «Ты»-54 млн, первый сезон «Испытание соблазном»- 51 млн, также первый сезон «Я никогда не...» - 40 млн, дальше идет «Пол-это лава» - 37 млн, «Воспитывая Диона» - 32 млн, «Слепая любовь» - 30 млн. Раньше компания совсем не делилась имеющимися рейтингами. Но вот в последние недели все же рассказала о рейтингах оригинальных фильмов и сериалов. Раньше просмотр засчитывался только при промотке 70% ленты, а теперь это происходит всего лишь в 2 минуты.