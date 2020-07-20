Дмитрий Певцов показал 55-летнюю Ольгу Дроздову без макияжа

Народный артист России Дмитрий Певцов опубликовал в Инстаграме свежее фото своей 55-летняя жены, Ольги Певцовой (Дроздовой). Актриса запечатлена вместе со своей приемной дочерью Аленой Деркач-Дроздовой.

«Еще одна наша ученица @alyonaderkach (гордость мамы) на открытии сезона в Театре «Вишневый сад»», — подписал снимок Певцов.

Как-то он рассказывал, что считает Алену родственной душой, поэтому она живет с ними в одном доме.

Подписчики обратили внимание, что женщины похожи друг на друга.

«Действительно похожи, как родные», «Ничего себе, одно лицо», — написали фолловеры.

Они также были приятно удивлены внешним видом Ольги. Поклонники решили, что актриса без макияжа выглядит отлично.

Надо сказать, что в последнее время Дмитрий стал достаточно часто выкладывать семейные фотографии. Так, недавно 57-летний актер показал снимок, на котором запечатлены его жена и 12-летний сын Елисей.

Многие российские зрители не перестают восхищаться семьей Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Этот брак выдержал проверку временем и обстоятельствами. Также поклонники пары удивлены, как Ольга и Дмитрий чудесным образом сохранились к своим годам.

Особенно великолепно выглядит Ольга, которую многие считают образцом для подражания. Таким образом, актерская чета невольно напросилась на комплимент.