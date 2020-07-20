Дмитрий Певцов показал 55-летнюю Ольгу Дроздову без макияжа

Народный артист России Дмитрий Певцов опубликовал в Инстаграме свежее фото своей 55-летняя жены, Ольги Певцовой (Дроздовой). Актриса запечатлена вместе со своей приемной дочерью Аленой Деркач-Дроздовой.
Как-то он рассказывал, что считает Алену родственной душой, поэтому она живет с ними в одном доме.
Подписчики обратили внимание, что женщины похожи друг на друга.
Надо сказать, что в последнее время Дмитрий стал достаточно часто выкладывать семейные фотографии. Так, недавно 57-летний актер показал снимок, на котором запечатлены его жена и 12-летний сын Елисей.
Многие российские зрители не перестают восхищаться семьей Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Этот брак выдержал проверку временем и обстоятельствами. Также поклонники пары удивлены, как Ольга и Дмитрий чудесным образом сохранились к своим годам.
Особенно великолепно выглядит Ольга, которую многие считают образцом для подражания. Таким образом, актерская чета невольно напросилась на комплимент.
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