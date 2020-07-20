Дмитрий Певцов показал 55-летнюю Ольгу Дроздову без макияжа

Сегодня, 15:04

Александр Зуев

0

Image 16+
Дмитрий Певцов показал 55-летнюю Ольгу Дроздову без макияжа

Народный артист России Дмитрий Певцов опубликовал в Инстаграме свежее фото своей 55-летняя жены, Ольги Певцовой (Дроздовой). Актриса запечатлена вместе со своей приемной дочерью Аленой Деркач-Дроздовой.

«Еще одна наша ученица @alyonaderkach (гордость мамы) на открытии сезона в Театре «Вишневый сад»», — подписал снимок Певцов. 

Как-то он рассказывал, что считает Алену родственной душой, поэтому она живет с ними в одном доме. 

Подписчики обратили внимание, что женщины похожи друг на друга. 

«Действительно похожи, как родные», «Ничего себе, одно лицо», — написали фолловеры. 
Они также были приятно удивлены  внешним видом Ольги. Поклонники решили, что актриса без макияжа выглядит отлично.

Надо сказать, что в последнее время Дмитрий стал достаточно часто выкладывать семейные фотографии. Так, недавно 57-летний  актер показал снимок, на котором запечатлены его жена и 12-летний сын Елисей.

Многие российские зрители не перестают восхищаться семьей Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Этот брак выдержал проверку временем и обстоятельствами. Также поклонники пары удивлены, как Ольга и Дмитрий чудесным образом сохранились к своим годам.

Особенно великолепно выглядит Ольга, которую многие считают образцом для подражания. Таким образом, актерская чета невольно напросилась на комплимент.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Мадонна похвасталась, что в России у нее есть неоплаченный штраф в миллион долларов

Вчера, 17:52

Раскрыты неизвестные обстоятельства смерти Талькова

Вчера, 15:34

СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

Вчера, 14:37

Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

Вчера, 14:09

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

Вчера, 13:36

Обиженный Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

Вчера, 09:08

Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

20-07-2020, 22:42

Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

20-07-2020, 10:11

Борис Корчевников фото с незнакомкой спровоцировал слухи о новом романе

20-07-2020, 08:59

Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

19-07-2020, 15:13

Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

19-07-2020, 10:24

Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

18-07-2020, 23:02

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров