Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные с Муцениеце

Сегодня, 09:32

Александр Зуев

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Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные с Муцениеце
Павел Прилучный и Мирослава Карпович

О том, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович крутят роман, СМИ сообщили сравнительно недавно. Журналисты успели узнать, что Мирослава - довольно обеспеченная актриса. Она неплохо зарабатывает съемками и участием в спектаклях. Также пишут, что у новой возлюбленной Прилучного есть дорогая квартира в Москве. Вскоре оказалось, что это неправда.

Журналисты связались со знакомыми Прилучного и Карпович и узнали о том, что до встречи с Павлом Мирослава зарабатывала гроши. Ее доход не превышал 70 тыс. рублей в месяц, а свою недвижимость она якобы продала менее чем за 2 млн руб. Также СМИ удалось выяснить, что Павел познакомился с Мирославой в прошлом году. Их отношения стали набирать обороты, когда 34-летнюю актрису пригласили играть в спектакле с Прилучным.

Ходят слухи, что Паша постарался сделать так, чтобы Агату убрали из спектаклей, в которых они играли вместе, - «Косметика врага» и «Авантюристы». На ее место пришла амбициозная Карпович, которая сразу положила глаз на секс-символа отечественного кино. С того момента стали распространяться слухи о том, что на счетах Мирославы появились миллионы рублей. Также сплетничали о том, что Карпович хвасталась перед подругами, что некий поклонник щедро тратит деньги на ее капризы. Но друзья Прилучного очень обеспокоены его поведением. Дело в том, что Павел снимает баснословные суммы со своих счетов, и перестал гасить ипотеку по загородному дому.

По некоторым данным, щедрость Павла в отношении новой пассии не знает границ. Он уже отдал ей джип Range Rover, который когда-то дарил Агате. Соседи Прилучного говорят, что на автомобиле Муциенице уже разъезжает новоиспеченная возлюбленная Павла.

Поговаривают, что Прилучный не жалеет на Карпович денег, накопленных в браке Муциенице. А Мирославе все мало. Также пишут, что звезда сериала «Папины дочки» уже хозяйничает в особняке актера, который совсем недавно покинула Агата. А совсем недавно стало известно, что Прилучный отправился в Крым с детьми. Но на курорт с 32-летним актером отправилась и Карпович. А Муциенице даже не знала, что отдых ее детей и бывшего мужа скрасит хитрая разлучница. Интерес к этой поездке подогрели вездесущие папарацци. Они опубликовали фото, на котором Мирослава мило играет с детьми звезды сериала «Мажор» - 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Так это или нет, но парочка пока не комментирует слухи о своем романе, пишет Комсомольская правда.

Как отмечают некие источники, Карпович твердо решила женить на себе Прилучного. Есть сведения, что предприимчивая актриса уговорила Павла прийти вместе на премьеру его нового фильма «Телохранители».

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