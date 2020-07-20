Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные с Муцениеце

О том, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович крутят роман, СМИ сообщили сравнительно недавно. Журналисты успели узнать, что Мирослава - довольно обеспеченная актриса. Она неплохо зарабатывает съемками и участием в спектаклях. Также пишут, что у новой возлюбленной Прилучного есть дорогая квартира в Москве. Вскоре оказалось, что это неправда.

Журналисты связались со знакомыми Прилучного и Карпович и узнали о том, что до встречи с Павлом Мирослава зарабатывала гроши. Ее доход не превышал 70 тыс. рублей в месяц, а свою недвижимость она якобы продала менее чем за 2 млн руб. Также СМИ удалось выяснить, что Павел познакомился с Мирославой в прошлом году. Их отношения стали набирать обороты, когда 34-летнюю актрису пригласили играть в спектакле с Прилучным.

Ходят слухи, что Паша постарался сделать так, чтобы Агату убрали из спектаклей, в которых они играли вместе, - «Косметика врага» и «Авантюристы». На ее место пришла амбициозная Карпович, которая сразу положила глаз на секс-символа отечественного кино. С того момента стали распространяться слухи о том, что на счетах Мирославы появились миллионы рублей. Также сплетничали о том, что Карпович хвасталась перед подругами, что некий поклонник щедро тратит деньги на ее капризы. Но друзья Прилучного очень обеспокоены его поведением. Дело в том, что Павел снимает баснословные суммы со своих счетов, и перестал гасить ипотеку по загородному дому.

По некоторым данным, щедрость Павла в отношении новой пассии не знает границ. Он уже отдал ей джип Range Rover, который когда-то дарил Агате. Соседи Прилучного говорят, что на автомобиле Муциенице уже разъезжает новоиспеченная возлюбленная Павла.

Поговаривают, что Прилучный не жалеет на Карпович денег, накопленных в браке Муциенице. А Мирославе все мало. Также пишут, что звезда сериала «Папины дочки» уже хозяйничает в особняке актера, который совсем недавно покинула Агата. А совсем недавно стало известно, что Прилучный отправился в Крым с детьми. Но на курорт с 32-летним актером отправилась и Карпович. А Муциенице даже не знала, что отдых ее детей и бывшего мужа скрасит хитрая разлучница. Интерес к этой поездке подогрели вездесущие папарацци. Они опубликовали фото, на котором Мирослава мило играет с детьми звезды сериала «Мажор» - 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Так это или нет, но парочка пока не комментирует слухи о своем романе, пишет Комсомольская правда .

Как отмечают некие источники, Карпович твердо решила женить на себе Прилучного. Есть сведения, что предприимчивая актриса уговорила Павла прийти вместе на премьеру его нового фильма «Телохранители».