СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова

Сегодня, 14:37

Ольга Громова

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СМИ сообщают об экстренной госпитализации певца Юрия Антонова
Российский композитор и певец Юрий Антонов

Популярного советского и российского композитора и певца Юрия Антонова в экстренном порядке госпитализировали в одну из клиник столицы. Об этом сообщил «5 канал». По его информации, проблемы со здоровьем у Антонова снова возникли из-за больной ноги. Необходимо было срочное хирургическое вмешательство. Операцию музыкант уже перенес, она минула успешно. Сейчас Юрий Антонов находится в палате.

Напомним, в 2020 году певец отпраздновал свой 75-й день рождения. В последние годы автор песен "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Мое богатство" и многих других из-за больной ноги редко появляется на публике и на светских мероприятиях. Юрий Антонов предпочитает проводить свое свободное время в собственном доме вместе с кошками - их у него много.

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