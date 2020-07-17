Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

Сегодня, 14:09

Александр Зуев

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Астролог Василиса Володина назвала тяжелые периоды второй половины 2020 года

2020 год - високосный. В народе говорят, что такие годы бывают достаточно трудными. Как известно, первое полугодие нынешнего года было крайне тяжелым и богатым на неприятные события. Достаточно вспомнить пандемию, которая еще не завершилась. Режим  самоизоляции, несомненно, приведет к  экономическому кризису. Сегодня многие люди надеются на то, что второе полугодие они проведут более спокойно. Известный астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о том, что обещают нам звезды.

Эксперт пояснила, какие планеты окажут влияние на состояние людей и события. 

По ее словам, во второй половине года ретроградность Марса в Овне усилит напряженность на мировой арене. В этот период могут произойти военные конфликты. Речь идет об отрезке времени с 10 сентября по 11 ноября. В ноябре произойдет третье соединение Плутона с Юпитером. Это будет продолжениепериода март–июнь. 

Главным космическим событием станет переход Юпитера и Сатурна в знак Водолея с последующим соединением в декабре. Как утверждает астролог, эти планеты запустят очередной «воздушный цикл», который предопределит «судьбу» мировой экономики на ближайшие 200 лет. Во втором полугодии будет два затмения: 30 ноября и 14 декабря.

Таким образом, сложными обещают быть периоды с 6 по 29 августа, с 25 сентября по 12 октября, а также ноябрь и первая половина декабря. Выходит, что ближайшие шесть месяцев отдохнуть нам не дадут.

В свою очередь астролог Елена Данилова предсказала ближайшее будущее всем знакам Зодиака.


Овен


В сфере карьеры возможны перемены. Стоит заняться развитием навыков, появится возможность накопить денег и наладить режим питания.


Телец


Уделите время  творчеству. Будьте внимательны при совершении денежных операций.


Близнецы


Возможны как неожиданные траты, так и получение денежных средств. Стоит избегать экстремальных видов спорта.


Рак


Возможны дополнительная прибыль и знакомство с влиятельными людьми. В этот период нужно избегать дополнительных трат.


Лев


Вероятно пополнение в семействе, а в карьере возможны перемены. Общение может принести полезные знакомства.


Дева


Возможна смена места работы. В это время важно следить за информацией. 


Весы


Ожидайте получения выплат по страховкам. Придется приложить усилия, чтобы реализовать свои цели.


Скорпион


Появится желание восстановить романтику в отношениях. Займитесь накоплением финансов.


Стрелец


В отношениях будьте аккуратны, избегайте ссор, сглаживайте конфликты, так как ваше мнение будет необъективным. 


Козерог


Вопросы здоровья могут стать актуальными. Возможен доход от инвестиций или от детей. 


Водолей


Поменяйте что-то в своем доме. Проявите терпение к детям, возможно неожиданное поступление денег


Рыбы


Это хороший период для написания книги и выступлений на публике. Возможны перемены в разных сферах жизни.

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