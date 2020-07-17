Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

Сегодня, 13:36

Анна Лисова

0

Image 16+
Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», в 2019 году переехал жить в Лондон, где сейчас работает официантом в элитном ресторане. Об этом пишет издание Starhit.

Шаракоис рассказал, что в Лондоне ему было сразу очень тяжело и первое время ему пришлось работать на стройке. Со временем ситуация улучшилась, и сейчас ему уже проще. Он никогда не стеснялся того, что вынужден был зарабатывать на жизнь в ресторане или работая строителем. 

Тем не менее забрасывать актерскую деятельность Шаракоис не собирается, и продолжает приезжать в Москву, чтобы участвовать в пробах. Он играет время от времени в спектаклях. Но пока никаких достойных предложений актер не получил.

Свой творческий талант он проявляет сейчас в основном как блогер, рассказывая в соцсетях о тонкостях жизни за рубежом. 

Шаракоис окончил ГИТИС, после чего работал некоторое время в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. По словам актера, после «Интернов» он боялся, что станет заложником своего амплуа. В 2014 году он сыграл в римейке  «Кавказской пленницы», но фильм провалился, а Шаракоиса обвинили в очернении памяти культового советского фильма.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

17-07-2020, 08:51

Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

16-07-2020, 17:47

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

16-07-2020, 16:31

Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

16-07-2020, 14:06

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила соцсети своим фото

16-07-2020, 13:08

Аршавин заявил, что не желает видеть свою первую жену

16-07-2020, 10:10

Netflix назвал свою десятку популярных фильмов

16-07-2020, 08:20

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

15-07-2020, 18:31

Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

15-07-2020, 16:38

Настя Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала поклонников

15-07-2020, 14:43

Волочкова назвала себя «балериной всея Руси»

15-07-2020, 13:33

Оливер Стоун осудил Голливуд за «излишнюю чувствительность»

15-07-2020, 11:11

Наталия Орейро удивила фанатов «голым» снимком

14-07-2020, 19:53

Наталья Фриске надела платье умершей сестры и спела ее песню

14-07-2020, 09:50

Похудевший Фадеев рассказал об эффективном для сброса веса виде спорта

14-07-2020, 09:48

Карпович переехала в особняк Прилучного

14-07-2020, 09:13

Кравец рассказала о могиле Норкиной, утопающей в цветах

14-07-2020, 08:36

Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

13-07-2020, 17:31

Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

13-07-2020, 16:15

На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

13-07-2020, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров