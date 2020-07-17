Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис уехал в Лондон и устроился официантом

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», в 2019 году переехал жить в Лондон, где сейчас работает официантом в элитном ресторане. Об этом пишет издание Starhit .

Шаракоис рассказал, что в Лондоне ему было сразу очень тяжело и первое время ему пришлось работать на стройке. Со временем ситуация улучшилась, и сейчас ему уже проще. Он никогда не стеснялся того, что вынужден был зарабатывать на жизнь в ресторане или работая строителем.

Тем не менее забрасывать актерскую деятельность Шаракоис не собирается, и продолжает приезжать в Москву, чтобы участвовать в пробах. Он играет время от времени в спектаклях. Но пока никаких достойных предложений актер не получил.

Свой творческий талант он проявляет сейчас в основном как блогер, рассказывая в соцсетях о тонкостях жизни за рубежом.

Шаракоис окончил ГИТИС, после чего работал некоторое время в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского. По словам актера, после «Интернов» он боялся, что станет заложником своего амплуа. В 2014 году он сыграл в римейке «Кавказской пленницы», но фильм провалился, а Шаракоиса обвинили в очернении памяти культового советского фильма.