Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку

Вчера, 22:42

Ольга Громова

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Киркоров признался, что его артисты пристроились на работу в колхоз и на мойку
Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров изданию «Собеседник» рассказал, что из-за пандемии коронавируса у артистов наступили непростые времена. Многим приходится искать подработку в сфере, далекой от шоу-бизнеса.

«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то – разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился», - уточнил он в подробностях.

Киркоров добавил, что сам он подрабатывать не собирается благодаря сбережениям.

«Сегодня я могу спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет», - прихвастнул король российской эстрады.

Филипп полагает, что шоу-бизнес еще долго не сможет выйти из коронавирусного кризиса - в нем он будет находиться, как минимум, два года. Могут проводиться, конечно, фестивали или сборные концерты, но о полноценных концертах и нормальной гастрольной деятельности речи пока быть не может, так как и люди потеряли возможность заработать.

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