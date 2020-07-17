Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

Сегодня, 10:11

Ольга Громова

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Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь
Блогер Екатерина Диденко

Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков. В социальной сети Instagram она сообщила, что у нее, кажется, появился новый молодой человек. И это притом, что после злополучной вечеринки с сухим льдом, которая стоила жизни и ее мужу, минуло всего лишь четыре месяца. Началось все со сторис. Кто-то из подписчиков поинтересовался у Екатерины, не влюблена ли она часом. Она запостила фото букета цветов и призналась, что не может найтись с ответом.

«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И пожалуй это, одна из них», — написала Диденко.

Блогер опубликовала и фото с избранником. На нем он обнимает Екатерину за плечи, но к камере повернут спиной, поэтому лица не видно совсем. Но фото новое, и на нем совершенно точно не Валентин - так звали покойного мужа блогера. Диденко позже эту же фотографию выложила в полноценном посте. Она отметила, что все, что могла, уже прокомментировала. Больше не может, так как и сама не понимает, что с ней происходит.

Издание «Папарацци» предполагает, что на фото - актер Влад Черных. Якобы именно с ним в последнее время неоднократно замечали блогера.

Часть подписчиков обрушилась на вдову гневными комментариями. Диденко припомнили, что со дня смерти ее мужа, с которым она прожила 11 лет, минуло только четыре месяца. Многие же поддержали Екатерину, указав, что ничего зазорного в том, что женщина снова хочет стать счастливой и любимой, нет.

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