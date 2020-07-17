Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

Сегодня, 15:13

Александр Зуев

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Наталья Штурм рассказала о тяжелом состоянии писательницы Юлии Шиловой

C 51-летней писательницей Юлией Шиловой не так давно случилась крупная неприятность. Она упала с лестницы со второго этажа на металлические ступени. Сейчас ее состояние вызывает беспокойство. Об этом рассказала подруга писательницы, певица Наталья Штурм. 

По ее словам, автор многих известных детективов несколько месяцев назад впала в затяжную депрессию. А тут еще она угодила на больничную койку после падения с высоты. Как заявила Штурм, у Юлии сильно измоталась нервная система и ей трудно удержаться на ногах. Как сказала певица, Шилова не могла найти мужчину своей мечты. Все ее романы заканчивались расставанием, что ввело ее в депрессивное состояние, а падение со второго этажа и вовсе подорвало здоровье писательницы. Юлия еле встает на ноги, пребывает в плохом настроении и видит окружающее в мрачных тонах. После падения Шиловой наложили гипс, который снимут на днях. Затем писательница будет лечиться от неврозов в клинике.

Наталья Штурм переживает о здоровье своей приятельницы. Певица вспоминает то время, когда ее подруга была веселой и жизнерадостной. По словам Штурм, затяжная депрессия негативно отражается и на героях ее произведений. У Юлии Шиловой есть две дочери: Лолита и Злата. Писательница публикует свои романы с 1999 года, и ее произведения пользуются популярностью у читателей.

Примечательно, что в последнее время Юлию видели в нетрезвом состоянии. Судя по всему, певица права: писательница тяжело переносит неудачи в личной жизни, пишет Телепрограмма. И возможно, поэтому она стала выпивать. Не исключено, что с лестницы она упала после того, как в очередной раз с помощью алкоголя попыталась забыться.

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