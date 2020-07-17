Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

56-летний актер Михаил Ефремов после устроенной им смертельной аварии впервые так долго сидит без работы, в то время, как артисты уже приступили к съемкам и репетициям. Виновник ДТП ожидает суда и еще долго не сможет выйти на сцену.

Михаил Олегович, который был завсегдатаем питейных заведений, сейчас проводит время довольно тихо и спокойно. Актер коротает дни за просмотром фильмов и сериалов, читает книги и пишет сам.

Об этом друзья Ефремова узнает от его супруги Софьи Кругликовой. Женщине, оказавшейся в сложной ситуации из-за поведения супруга, постоянно звонят знакомые и приятели Михаила.

По словам близкого друга Ефремова, актер подолгу находится в огромном рабочем кабинете в своей квартире. Однако порой он зовет его «гадюшником». Эта комната устроена таким образом, чтобы звуки телевизора и табачный дым не проходили в другие помещения.

Арестанту разрешено общаться с адвокатом, следователем и членами семьи. При этом от алкоголя Михаил отказался и сейчас пьет только минералку. С печенью у Ефремова все в порядке. А вот с легкими у него проблема - у актера астма.

В отличие от Михаила, которого многие знают как любителя выпить, его 49-летняя жена - приверженка здорового образа жизни (ЗОЖ). Она никогда не пила и не курила. Женщина приучала детей к раздельному питанию и закаливанию холодной водой.

Ефремов же никогда не придерживался ЗОЖ, но по настоянию жены ходил в бассейн и спортклуб. При супруге он не выпивал. Как отмечают знакомые семьи, мама актера, Алла Покровская, как -то пыталась держать сына в рамках. Это же пыталась делать и бывшая жена Ефремова, Ксения Качалина. Но после смерти матери Михаил вышел из-под контроля

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москвы. Его джип протаранил фургон Lada. 57-летний водитель фургона Сергей Захаров получил травмы и скончался в больнице. Как выяснилось, Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, пишет Комсомольская правда .

По делу о смертельной аварии проходят четверо пострадавших. Это жена погибшего, двое его сыновей и брат. Сумма исковых требований семьи Захарова к виновнику ДТП составляет 40 млн рублей. За совершенное преступление Ефремов может на 12 лет отправиться за решетку.