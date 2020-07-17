Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

Сегодня, 10:24

Александр Зуев

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Друг семьи Ефремова рассказал, что сейчас пьет актер

56-летний актер Михаил Ефремов после устроенной им смертельной аварии впервые так долго сидит без работы, в то время, как  артисты уже приступили к съемкам и репетициям. Виновник ДТП ожидает суда и  еще долго не сможет выйти на сцену.

Михаил Олегович, который был завсегдатаем питейных заведений,  сейчас проводит время довольно тихо и спокойно. Актер коротает дни за просмотром фильмов и сериалов, читает книги и пишет сам.

Об этом друзья  Ефремова узнает от его супруги Софьи Кругликовой. Женщине, оказавшейся  в сложной ситуации из-за поведения  супруга, постоянно звонят знакомые и приятели Михаила.

По словам близкого друга Ефремова, актер подолгу находится в огромном рабочем кабинете в своей квартире. Однако порой он  зовет его «гадюшником». Эта комната устроена таким образом, чтобы  звуки телевизора и табачный дым не проходили в другие помещения.

Арестанту разрешено общаться с адвокатом, следователем и членами семьи.  При этом от алкоголя Михаил отказался и сейчас пьет только минералку. С печенью у Ефремова все в порядке. А вот с легкими у него проблема - у актера  астма.

В отличие от Михаила, которого многие знают как любителя выпить, его 49-летняя жена - приверженка здорового образа жизни (ЗОЖ). Она никогда не пила и не курила. Женщина приучала детей к раздельному питанию и закаливанию холодной водой. 

Ефремов же никогда не придерживался ЗОЖ, но по настоянию жены ходил в бассейн и спортклуб. При супруге  он не выпивал. Как отмечают знакомые семьи, мама актера, Алла Покровская, как -то пыталась держать сына в рамках.  Это же пыталась делать и бывшая жена Ефремова, Ксения Качалина. Но после смерти матери Михаил вышел из-под контроля

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москвы.  Его  джип протаранил  фургон Lada. 57-летний водитель фургона  Сергей Захаров  получил травмы и  скончался в больнице. Как выяснилось, Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, пишет Комсомольская правда.

По делу о смертельной аварии проходят четверо пострадавших. Это жена погибшего, двое его сыновей и брат.  Сумма исковых требований семьи Захарова к виновнику ДТП составляет 40 млн рублей.  За совершенное преступление Ефремов может на 12 лет отправиться за решетку.  


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