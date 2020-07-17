Стас Пьеха удивил фанатов сменой имиджа

Стаса Пьеху поклонники не узнали, так как они увидели на опубликованном в Инстаграме фото состарившегося лысого мужчину с густыми усами.

«Доброй ночи, Малята», — поприветствовал подписчиков Пьеха.

Фанаты пришли в ужас от кардинально сменившего имидж певца. Одни написали, что знаменитый внук Эдиты Пьехи постарел на двадцать лет, а другие – что он похож на Розенбаума.

Но кое-кто счел, что певец использовал фотошоп, так как на такие ужасные преображения он был не пошел.

Конечно, поклонникам нелегко было видеть 39-летнего артиста в непривычном образе - без его каштановых волос. Но больше всего их шокировали стариковские усы и совершенно гладка голова.

«Постарел лет на двести», «Нельзя же так пугать», «Александр Розенбаум вошел в чат», - написали комментаторы.

Но самого Пьеху его новый образ вовсе не смущает. Он высказал мнение, что его нынешний имидж напоминает «летний вариант с открытым верхом».