Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены

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Александр Зуев

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Агутин рассказал, как спас брак с Варум после его измены
Леонид Агутин и Анжелика Варум

Известный музыкант, Заслуженный артист России Леонид Агутин давно занял свое место в мире шоу-бизнеса. 16 июля ему исполнилось 52, а на сцену певец выходит на протяжении уже 28 лет. Музыкант продолжает писать и исполнять свои произведения, многие из которые становятся хитами. Один только «Босоногий мальчик» - хит 90-х чего стоит. Но композитор и певец стал продюсером, под опеку которого мечтают попасть тысячи начинающих артистов. Но артист счастлив не только в своей профессии - он обрел семейное благополучие. Однако в его браке с Анжеликой Варум были и неприятные моменты. Леонид и Анжелика - пара, которую в звездных кругах считают идеальной. Но, как выясняется, так было не всегда. Некоторые ситуации, которые случались в этом союзе, ставили под угрозу отношения супругов.

По словам Леонида, с момента свадьбы у него с Анжеликой были идеальные отношения. Но в 2011 году на праздновании окончания фестиваля «Новая волна» произошел неприятный инцидент, который едва не разрушил брак Агутина и Варум. После бурной вечеринки в Сеть был слит компрометирующий снимок, на котором Леонид целует какую-то женщину. Терпеть выходку неверного мужа Анжелика не смогла простить. Она собрала вещи и уехала к маме. Через день у артистов был концерт, на котором они спели о любви, после чего разъехались.

Вскоре Леонид и Анжелика вновь встретились на концерте в Санкт-Петербурге. Их номера в отеле находились рядом. Вспоминая о той ситуации, Леонид сказал, что Анжелика постучала и зашла. Потом они сидели на диване, плакали и чувствовали себя счастливыми. Супруги поняли, что они уже не расстанутся пишет StarHit.ru.

Незадолго до кризиса в отношениях Леонид написал песню «Как не думать о тебе», где есть фраза «невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным». А в Юрмале супруги сняли клип на эту композицию. Варум и Агутин вместе уже 20 лет.

Отметим, что первый брак Агутин заключил со Светланой Белых еще в студенческие годы. С ней он прожил пять лет. В 1994 году на фестивале в Париже, певец познакомился с балериной Марией Воробьевой. Пара несколько лет прожила в гражданском браке, и в 1997 году у них родилась дочь Полина. Вторая дочь Агутина, Елизавета, родилась в браке с Анжеликой Варум.

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