Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

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Маша Распутина назвала своих коллег безголосыми и бездумными обезьянами

Маша Распутина удостоила своих коллег по цеху звания «безголосых и бездумных обезьян».

Некогда популярная певица 56-летняя Маша Распутина недавно дала интервью изданию Собеседник. Разговор шел в том числе и о том, чем живет нынешний шоу-бизнес. 

Распутину, в частности, возмущает то, на чем растет и воспитывается юное поколение россиян. Ведь сейчас присутствует бездуховность буквально во всем, в том числе и в музыке, и в кинематографе. Сама артистка предпочитает смотреть индийское кино и турецкие сериалы.

Свой интерес к ним Маша объясняет просто: «Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает».

А на счет современного мира музыкальной индустрии, певица уверена: там «скачут безголосые и бездумные обезьяны». И отметила низкий уровень того, что сейчас происходит в культуре.

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