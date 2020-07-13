Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

41-летнюю актрису Елену Подкаминскую фанаты знают как шатенку, но она готова экспериментировать. Однако недавнее бьюти-преображение актрисы просто удивило поклонников. Елена изменила стрижку и цвет волос. Именно такой ее увидели поклонники на фото, которое актриса опубликовала в Инстаграме. Некоторые сочли, что Елена просто надела парик.

Фанатам показалось, что артистка резко постарела, став брюнеткой. Во всяком случае, в новом имидже она выглядит необычно, решили поклонники. Некоторые подписчики нашли новый образ Елены удачным. Другие считают, что новый цвет волос ей не к лицу. Они наперебой начали убеждать ее, что такая прическа ей не подходит и посоветовали Елене снова перевоплотиться в шатенку.

Сама актриса призналась, что находится в поисках имиджа. Видимо, звезда сериала «Кухня» будет и дальше преображаться.

Но фанаты стали рассуждать и высказывать свое мнение. Один из них написал, что актриса сейчас похожа на Монику Беллуччи, речь также шла о «новой девушке Джеймса Бонда».

«Очень даже может быть», «Вы шикарны... в любом образе», «Сначала подумала, что это фото Шер», «Моника Беллуччи», «Космический образ, просто шикарный», «Загадочная, таинственная, авантюрная француженка», - написали комментаторы.